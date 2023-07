Karate a Perugia, nel 2024 a Perugia si svolgerà il 19° Gasshuku Europe. “Appuntamento di grande valore"

Arriva dalla Spagna, ed in particolare dalla città di Murcia, un importante riconoscimento per le scuole umbre di Karate stile Goju-ryu da parte dell'organismo mondiale OGKK (Okinawa Goju-ryu Karatedo Kyokai) che ha assegnato l'edizione 2024 del "19° Gasshuku Europeo" all'Italia. Nella città spagnola, infatti, si è tenuta l'annuale convention dei rappresentanti delle nazioni con la presentazione delle candidature per la programmazione dei prossimi eventi internazionali. Perugia, grazie alla proposta presentata dal Maestro Andrea Arena, ha battutola concorrenza di Belgio e Finlandia ottenendo l’organizzazione della kermesse europea per il 2024 in programma nel mese di giugno.

“E' la realizzazione di un sogno – spiegano gli organizzatori – perché siamo riusciti nell'intento di portare in Umbria, a Perugia, i maestri 10° dan della nostra disciplina. Sarà un'esperienza unica per tutti gli appassionati avere la possibilità di allenarsi e confrontarsi con i maggiori esponenti mondiali del Karate Goju-ryu OGKK di Okinawa. Siamo già al lavoro per rendere l'evento di giugno 2024 un momento memorabile per tutte le delegazioni internazionali e per tutti i nostri ospiti giapponesi. Siamo certi che le istituzioni ci daranno il supporto che non è mai mancato in momenti così importanti per il territorio e per il nostro movimento".

“Complimenti al Cus Perugia ed, in particolare, ai nostri tecnici e dirigenti – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli - per essere riusciti ad ottenere l’organizzazione di un evento così prestigioso, tra i più importanti del karate a livello mondiale. Per Perugia si tratterà di una vetrina internazionale di assoluto valore visto che arriveranno nella nostra città i più grandi maestri della specialità del Karate stile Goju-ryu. Sarà, dunque, un evento imperdibile per tutti gli amanti delle arti marziali, ma anche per i semplici appassionati che potranno vedere all’opera il meglio che questa disciplina spettacolare è in grado di offrire. Credo che anche in quest’occasione le società perugine, con il Cus, abbiano dimostrato di poter competere a livello internazionale, confermando la vocazione sportiva della nostra città in grado di primeggiare in tantissime discipline”.