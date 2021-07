Italia-Inghilterra, da Foligno a Wembley per la finale: Spinazzola sull'aereo degli azzurri

Euro2020: tornato in Umbria dopo l'operazione in Finlandia, l'infortunato terzino della Roma si è riaggregato con le stampelle alla Nazionale che a Londra giocherà la sfida decisiva per il titolo

Sorrisi e abbracci con i suoi compagni che hanno meantenuto la promessa conquistando e dedicandogli la finale, poi la discesa con le stampelle dall'aereo che oggi ha portato l'Italia a Londra, dove domani (domenica 11 luglio, ore 21) sfiderà l'Inghilterra sul prato di Wembley nella sfida decisiva di Euro2020.

Un emozionante rientro in gruppo per Leonardo Spinazzola, tornato nei giorni scorsi a Foligno dopo l'operazione in Finlandia seguita alla rottura del tendine di Achille, riportata nei quarti di finale vinti dalla Nazionale di Mancini contro il Belgio. Scatenato il tifo davanti alla tv insieme alla famiglia nella sua casa in Umbria durante la semifinale con la Spagna, l'ex Perugia ora terzino della Roma per la finale ha deciso di stare vicino ai compagni e stavolta li sosterrà dagli spalti di Wembley.