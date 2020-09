Ritiro all'Isola Polvese per i giovani rugbisti del Rugby Perugia Junior

Hanno ripreso il via lo scorso 1 settembre gli allenamenti per tutte le categorie del Rugby Perugia Junior, all'insegna del motto "Let's start". Dai piccoli del 2016 ai giovani del 2005, maschi e femmine divisi in 8 categorie, per giocare e divertirsi all'aria aperta con il pallone ovale.

Oltre al re-start degli allenamenti, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid, la società perugina della palla ovale si trova in questi giorni sull'Isola Povese con i ragazzi delle categorie giovanili maschili e femminile, classe 2008-2005 per un ritiro pre stagionale. Si tratta di un'esperienza all'insegna dello sport, della crescita e della natura.

Nei giorni scorsi, inoltre, per le categorie Under 14 e Under 12, sia maschile che femminile, è stato organizzato un divertente allenamento a bordo piscina presso il Laguna Park di San Feliciano, in collabroazione con l'APD Magione Rugby, al quale è seguito un "terzo tempo" con le famiglie dei giovani rugbisti.

La società perugina Rugby Perugia Junior è promotrice da sempre di un rugby inclusivo, fondato sui valori propri dello sport, con allenatori ed educatori qualificati e con la non comune caratteristica (graditissima a tutte le famiglie degli iscritti) di essere gratuito tutto l'anno, per tutti.

Non mancherà naturalmente durante gli allenamenti l'osservanza dei protocolli a norma COVID messi in pratica già durante l'estate con il Campus Rugby 2020, che quest'anno ha registrat ben 347 presenze nei mesi di giugno e luglio.