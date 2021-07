Internazionali Tennis città di Todi, la testa di serie Gaio parte alla grande, il perugino Passaro lotta ma cede in tre set

Altro challenger internazionale in Umbria: dopo Perugia, il tennis professionistico si sposta sui campi in terra rossa di Todi

Inizia con il piede giusto Federico Gaio, numero uno del seeding degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Il tennista di Faenza convince e supera Viktor Galovic con il punteggio di 6-3 6-2, avanzando al secondo turno: “Sto vivendo un periodo di alti e bassi. Sulla terra non ho ancora espresso il mio miglior tennis, ma questa settimana giocherò almeno un altro match e spero di crescere nell’arco del torneo - commenta l’allievo di Fabio Colangelo che insegue il primo successo in una rassegna organizzata da MEF Tennis Events -. Naturalmente ogni settimana si spera possa essere quella buona. L’organizzazione della famiglia Marchesini è sempre ottima e sarei molto contento di aggiungere in bacheca un loro trofeo”.

Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’ex numero uno del mondo under 18, Thiago Tirante che nel suo match d’esordio non ha lasciato scampo a Skander Mansouri. Esce sconfitto dall’ultimo confronto di giornata Francesco Passaro, arresosi a Dmitry Popko in tre set. Ottimo inizio dell’atleta umbro, sin dai primi quindici spinto dal tifo Tennis Club Todi 1971. Dopo essersi aggiudicato il primo parziale, il classe 2001 ha però subito il ritorno del kazako che ha chiuso l’incontro con lo score di 5-7 6-2 6-2.

I risultati di lunedì 12 luglio

Primo turno

(1) Federico Gaio b. (PR) Viktor Galovic 6-3 6-2

Thiago Tirante b. (Alt) Skander Mansouri 6-3 6-2

(WC) Flavio Cobolli b. Pedro Sakamoto 3-6 6-4 6-3

Pedro Cachin b. (Alt) Facundo Diaz Acosta 6-3 6-4

(3) Dmitry Popko b. (WC) Francesco Passaro 5-7 6-2 6-2

Secondo turno qualificazioni

(WC) Matteo Arnaldi b. (1) Franco Agamenone 6-4 6-1

(2) Arthur Cazaux b. (5) Cristian Rodriguez 7-6(4) 6-4

(3) Matheus Pucinelli De Almeida b. (7) Federico Zeballos 6-1 6-3

(4) Giovanni Fonio b. (6) Riccardo Balzerani 6-3 6-3