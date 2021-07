Internazionali di Tennis Città di Perugia, trionfa Thomas Martin Etcheverry

Bilancio positivo per gli Internazionali di Tennis “Città di Perugia”. Domenica 11 luglio, al Tennis Club Perugia, si è tenuta la tanto attesa finale che ha visto trionfare l’atleta di origine argentina Thomas Martin Etcheverry, che ha avuto la meglio sull’ucraino Vitaliy Sachko con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 55 minuti di gioco.

“Ancora una bella pagina di sport e di tennis raccontata dalla nostra città - dichiara l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli - che grazie alla Mef Tennis Events di Marcello Marchesini e al Tennis Club Perugia, presieduto da Luigi Grafas, negli ultimi anni si è ritagliata una vetrina internazionale di prestigio. Mi complimento con i responsabili e lo staff dei collaboratori per l’organizzazione e la caparbietà nel portare avanti una manifestazione così impegnativa anche in un periodo difficile sul piano sanitario ed economico . Dopo sei anni è forse arrivato il momento di dare un impulso nuovo all’evento e per questo come Amministrazione non ci tireremo indietro nel fornire il nostro supporto per un’edizione 2022 ancora più ricca e attraente sul piano sportivo”.