Internazionali d'Italia a Roma, il sogno del perugino Passaro continua: battuto il numero 26 del mondo, una grande battaglia

Lo avevamo scritto, ieri, su Perugiatoday.it a riguardo dell'andamento degli Internazionali d'Italia (uno dei più importanti tornei sulla terra rossa): Francesco Passaro, il nostro tennista perugino 23enne, dopo una miracolosa qualificazione al tabellone principale, dopo la vittoria contro-pronostico al primo turno contro il francese 70 del mondo, (avevamo detto) al secondo turno non era completamente chiuso contro la testa di serie e numero 26 del mondo, Tallon Griekspoor. Non era il sogno di un tifoso o una frase di circostanza: òlandese è forte, battagliero, vanta due tornei Atp vinti, ma la superficie che meno ama è quella terra rossa su cui si giocano le partite degli Internazionali. In più tende ad esaltarsi quando gioca contro i primi 15 del mondo, mentre tende un po' a perdersi o a giocare meno bene contro i cosiddetti tennisti minori.

Un esempio su tutti: due settimane fa a Madrid, terra rossa, ha sconfitto al secondo turno il numero 12 del mondo Rune, per poi uscire al turno successivo. A questa riflessione va aggiunto il suo avversario, ovvero il Passero rinato a Roma dopo una crisi che lo ha portato dai primi 100 del mondo ad oltre il 230 del mondo. Il perugino è il peggior avversario per l'olandese: viene da tre vittorie consecutive e dove si è sempre trovato sull'orlo del baratro per poi risalire con colpi incredibili e sfoderando un gioco a rete perfetto. E'in fiducia - spesso uno dei suoi limiti, non sempre riesce a capire il suo valore - e ha una sola filosofia di gioco: spingere forte, rischiare, cercare di imporre il gioco. Sempre anche quando si è in giornata no. Passaro è così: o tutto o niente. A fare il mestierante - che spesso aiuta per vincere e andare lontano cercando di provocare l'errore dell'avversario... quando non si è il massimo - non ci sta oppure non riesce proprio a farlo.

E per fortuna non lo ha fatto giocando a viso scoperto, senza paura e senza mai rinunciare al suo gioco. Ed ha vinto anche stavolta dopo una vera e propria maratona: tre set culminati al tie break vinto 7 a 5 che ha dominato all'inizio, per poi farsi riprendere sul 5-5 pari, ma non ha tremato anzi è tornato ad alzare il suo livello di gioco e vincendo la partita come fanno i grandi: un potente ace ad oltre 200 chilometri orari. Il prima set perso 6-4 è figlio dell'unico momento di sbandamento di Passaro: il primo gioco dell'incontro. Poi piano, piano si ripreso giocando bene i propri turni di servizio senza correre rischi. Passaro alza il livello del tennis a metà prima set per cercare il contro-break che non gli riuscirà: sul 4-2 porta l'olandese ai vantaggi, sul 5-3 spreca addirittura tre palle break. Ma è sotto gli occhi di tutto che Passaro sta giocando alla pari del suo avversario, forse anche qualcosa meglio dopo quel primo gioco scellerato.

E il secondo set lo dimostra: i suoi turni di servizio sono perfetti (l'avversario al massimo è riuscito al 40-30) e quelli in risposta si fanno pesanti e costringono il numero 20 del mondo a salvare palle break pesantissime. Il sorpasso sempre imminente: sul 3-2 ai vantaggi strappa il break che sarà fondamentale per chiudere il set sul 6 a 3. Nel terzo set tutto è in equilibrio e come detto sarà decisivo il tie break. Dimostrando che questo ragazzo vale di stare molto in alto in classifica. Speriamo che lo abbiamo capito anche lui e speriamo che le sue energie siano ancora al massimo perchè al terzo evita big e teste di serie ma arriva il super-terraiolo portoghese Nuno Borges. Un cagnaccio che darà il mille per mille per arrivare agli ottavi di Master Mille che rappresenta una svolta economica e di classifica. Borges è alla portata di questo Passaro. Il sogno potrebbe continuare.