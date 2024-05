Internazionali d'Italia, il perugino Passaro batte il numero 70 del mondo e il sogno continua...

Avevamo scritto ieri sulla rinascita del tennista perugino Francesco Passaro che dopo una crisi durata oltre un anno era riuscito a sorpresa a qualificarsi agli Internazionali d'Italia tra i più importanti e ricchi tornei internazionali: "il suo gioco d'attacco è uno di quelli o che ti fanno prima o poi sfondare o ti porteranno all'oblio. Di certo è l'unico modo per provare a competere con fenomeni con staff milionari". E anche oggi nel primo turno di Roma, dopo la pausa per pioggia di ieri pomeriggio, contro il favoritissimo francese Arthur Rinderknech (numero 70 del mondo,

Passaro dopo aver sfiorato i cento ora si trova oltre i 230 del mondo), in una partita dove forse si giocava tutto (a livello morale) e dove tutti doveva dimostrare di non essere stato un fuoco di paglia, il 23enne perugino è riuscito nell'impresa di vincere una partita pesantissima, come sempre a modo suo: imponendo il suo gioco, senza mai cambiare impostazione nei momenti difficili picchiando duro con il servizio (perfetto) e con il dritto ed esaltando il pubblico romano con un efficace gioco a rete. Passaro dopo aver perso il primo set 7/6 al tie break, si è trovato sull'orlo del baratro nel secondo: 5/2 per il suo avversario ma servizio nelle sue mani. Il break subito sul 3 a 2 è stato causato da diversi dritti finiti fuori.

In quel momento si è giocato il tutto per tutto: ha alzato il livello del suo tennis prendersi dei rischi clamorosi ma è stata la scelta giusta, anche perchè il braccio del 23enne perugino e il suo servizio valgono oro quando sono ben resettati. Dal 5/2 si è passati al 6/5 per lui con tanto di servizio a disposizione. Senza timore si aggiudica il set 7/5. Nel terzo set i due giocatori tengono senza difficoltà i propri turni di servizio. Si va al tiebreak. Per Passaro è un'occasione unica che può cambiare tutto. Un secondo turno in un Master Mille che da tanti punti, tanti soldi e soprattutto ti fa capire quanto vali. Il perugino serve meglio e gioca decisamente meglio rispetto al francese e stavolta non si complica la vita è vince una partita che permette di continuare a scalare il tabellone romano. Il prossimo avversario: l'olandese Tallon Griekspoor numero 25 del mondo, un osso duro, ma il migliore avversario possibile per un Passaro che ama la lotta e il sacrificio su ogni punto. Parte sfavorito ma questo quando si scende in campo conta veramente poco.