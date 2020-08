Il rugby Perugia ufficializza l'organigramma tecnico: "Puntiamo su allenatori giovani"

Il Rugby Perugia prosegue la marcia di avvicinamento verso la ripresa dell’attività. Nell’attesa che gli organi preposti ufficializzino date e modalità, la società presieduta da Ruggero Renetti ha definito l’organigramma tecnico. In serie A ancora fiducia agli head coach Alfredo De Angelis, Lorenzo Frustini e Giorgio Gabrielli, con ultimi due titolari della panchina anche della squadra di serie C. Nel giovanile, Matteo Giorgetti guiderà sia l’under 16, con la collaborazione di Enrico Volpa, che l’under 18 con la supervisione di Fabrizio Fastellini, fresco di un prestigioso incarico all’interno della federazione nazionale e nei ranghi dirigenziali al fianco del già citato Giorgio Gabrielli (direttore tecnico).

“Siamo pronti a ripartire – dichiara lo stesso Gabrielli – nell’attesa di indicazioni da parte della federazione sui tempi e le modalità di ripresa. Se potremo tornare a fare attività di squadra bene, se no abbiamo già concordato un programma individuale tecnico-fisico che consenta agli atleti di presentarsi nelle migliori condizioni per la prossima stagione sportiva. La nostra società quest’anno punterà molto su tecnici giovani e sulla possibilità di crescerli con un apposito tirocinio, da estendere ai giocatori della prima squadra, sia quelli con più esperienza, sia quelli giovani che abbineranno all’attività sportiva gli studi in scienze motorie. Fondamentale nel nostro percorso sarà il contributo in termini di professionalità ed esperienza che continuerà a fornire il professor Alessandro Turco”.

Con il dt Gabrielli, affiancato da Fastellini e dal prof. Turco, l’organigramma tecnico si completa con Alessandra Di Scanno e Emanuela Rubeca, rispettivamente responsabile e dirigente del minirugby, il medico ortopedico Leonardo Di Giacomo e il nutrizionista Francesco Lampredi. Nelle altre squadre del giovanile fiducia ad Alessandro Giometti (under 6), Angelo Crocioni e Francesca Castellani (under 8), Alberto Marcucci e Giulio Battistacci (under 10), Lorenzo Crotti e Daniele Biscotto (under 12), Loredana Pinto (anche femminile under 14 e under 16) e Angelo Crocioni (under 16).