IL PERSONAGGIO l’internazionale di subbuteo a Roma: vince il perugino Cesare Santanicchia

Si è svolto nel weekend appena trascorso a Roma, l’internazionale di subbuteo. Molti gli iscritti nelle varie categorie con giocatori provenienti da tutta Europa per contendersi la vittoria finale. Nella categoria Veteran vince il perugino Cesare Santanicchia che milita nell squadra della Salernitana. Ottimo il suo percorso riuscendo nel quale è riuscito a vincere tutte le 7 partite e battendo in finale il greco Dimopoulos per 5-3. A squadre si è imposta proprio la Salernitana, squadra dove milita Santanicchia vincendo in finale contro Virtus Rieti per 2-1. Un weekend indimenticabile quindi per il giocatore perugino che sale cosi nella classifica ranking europea in attesa dei prossimi mondiali che si svolgeranno prOprio a Roma a settembre 2022.