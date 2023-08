IL GRANDE TENNIS Scudetto nazionale per squadre, lo Junior Perugia pronto alla grande sfida: la squadra e il girone sorteggiato

Il grande tennis è ormai di casa in Umbria: dopo due challenger atp internazionali (Perugia e Todi) e i due future Itf da 15mila dollari (Gubbio e Perugia) anche la corsa per lo scudetto nazionale per club passa per il capoluogo umbro che schiera, per il terzo anno consecutivo, lo Junior Tennis Perugia nella massima serie (A1).

Sono stati definiti i gironi ed i calendari della nuova edizione del torneo che vedrà protagonisti, al via dall’8 ottobre, anche i ragazzi di capitan Roberto Tarpani, griffati come sempre M Plus Performance. Avversari per l’occasione saranno i toscani del Tc Bisenzio, i siciliani del Ct Palermo e gli emiliani dello Sporting Club Sassuolo. La prima giornata, in trasferta, vedrà i gialloblù sfidare a Prato il Tc Bisenzio mentre la settimana successiva avverrà il debutto casalingo contro Sassuolo e sette giorni dopo il viaggio in Sicilia. Sei giornate, con il regolamento che non cambia rispetto alle passate edizioni.

Le prime classificate dei 4 raggruppamenti andranno ai playoff Scudetto (semifinali e finale), le seconde classificate conquistano la salvezza, terze e quarte di ogni girone disputano i playout per la salvezza. “Siamo orgogliosi di giocare ancora in serie A1 con gran parte della squadra composta da giocatori cresciuti nel nostro vivaio – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -. Come sempre ci sarà da soffrire per conquistare la salvezza, ci sono grandi club e grandi giocatori che scenderanno in campo ma siamo sicuri che come al solito i ragazzi metteranno grinta e passione in campo, dimostrando grande senso di appartenenza ed attaccamento al club”.

La formazione dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance capitanata da Roberto Tarpani è composta da Francesco Passaro, Juan Pablo Varillas, Skander Mansouri, Gian Marco Moroni, Tomas Gerini, Kyrian Jacquet, Andrea Militi Ribaldi, Tomislav Brkic, Gilberto Casucci, Federico Cecconi, Davide Natazzi, Nikodje Trivunac, Mihajlo Trivunac, Giulio Casucci. Grandi nomi nel girone, con Palermo che ha inserito in lista anche lo spagnolo Alber Ramos-Vinolas, già nr.17 al mondo, lo Sporting Club Sassuolo che vanta come tesserato il danese Holger Rune nr. 4 mondiale e più in generale tantissimi giocatori Top 100 Atp.