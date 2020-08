Il grande motocross torna a Castiglione del Lago: 250 piloti al via, folta pattuglia umbra con Zaccaro e Cardaccia

Il grande motocross torna a Castiglione del Lago. Il circuito internazionale di Gioiella, intitolato a Vinicio Rosadi, ospita infatti sabato 29 e domenica 30 la seconda prova del Campionato italiano Prestige, la “serie A” di questa specialità del motociclismo fuoristrada.Va detto subito che la manifestazione, in ossequio alle norme anti-coronavirus, sarà a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico. Ma gli appassionati potranno seguirla quasi integralmente in diretta streaming video sia sui canali tv specializzati sia sulle più diffuse piattaforme social.

E in attesa che il Moto Club Trasimeno, organizzatore della gara insieme al promoter FX Action, riapra i battenti del crossodromo “Rosadi”, il campionato fa registrare una presenza-boom di piloti: sono infatti ben 198 gli iscritti al Prestige, divisi nelle categorie Elite e Fast e nelle classi MX1 e MX2, ai quali si aggiungono i 47 finalisti del campionato italiano junior 125.

Tra i partecipanti, una nutrita rappresentanza di umbri; si tratta di Mirko Raspanti, portacolori del moto club di casa, ai nastri nella MX2 Fast, e di Elia Balducci, Fabio Carizia, Daniele Fattori, Gabriele Neri, Alessio Polidori e Alessio Zaccaro, tutti al via della MX1 Fast. Proprio quest’ultimo, ternano, 26 anni, già campione italiano 2018 della MX1 Expert, è il migliore degli umbri in classifica generale grazie al 27° posto conquistato nel primo round di Faenza. Tra i finalisti della ottavo di litro junior figura invece il sedicenne Luca Cardaccia. In testa alle classifiche si trovano i francesi Gautier Paulin (Elite MX1) e Maxime Renaux (Elite MX2) e gli italiani Giovanni Bertuccelli (Fast MX1) e Paolo Ricciutelli (Fast MX2).

Il programma della manifestazione prevede per sabato 29, fin dalla mattina, la sequenza delle prove di qualificazione che definirà lo schieramento al cancello di partenza delle varie categorie. Domenica 30 si disputeranno tutte le finali che attribuiranno i punti del tricolore. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago e segna la ripresa di un’attività agonistica, quella del motocross, che per l’intera area del Trasimeno rappresenta anche una forte forma di promozione e di richiamo turistico. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato delle dirette video e televisive.