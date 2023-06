Il 58° Trofeo Luigi Fagioli apre le iscrizioni e rilancia grandi novità

Si è rimesso in moto a Gubbio il Trofeo Luigi Fagioli, che apre le iscrizioni e rilancia ulteriori iniziative volte a piloti e pubblico per un gara, la cosiddetta “Montecarlo delle salite”, che quest’anno vivrà la 58esima edizione consecutiva nel weekend del 23 luglio. Torna così in Umbria il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per l’ottava prova stagionale e dunque cruciale ago della bilancia con pesanti punti in palio in vista del rush finale. Oltre che della massima serie tricolore promossa da ACI Sport, il 58° Trofeo Fagioli sarà prova del Trofeo Italiano (TIVM) zona Centro-Nord, del Tricolore Bicilindriche e del Challenge Assominicar. La competizione è aperta inoltre alle sempre affascinanti “classic car”, in quanto gara nazionale Autostoriche, e ai piloti stranieri, visto che per il terzo anno consecutivo è gara internazionale FIA.

Gli infaticabili organizzatori della garae ugubina sono al lavoro per rendere accoglienza e logistica ancora più funzionali rispetto ai già massimi standard raggiunti negli anni. Sempre animato da passione e competenza e affiancato da tanti volontari e istituzioni e realtà coinvolte, il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) quest’anno rilancia ulteriormente anche l’aspetto relativo alle iniziative, con alcune novità in fase di definizione e con la presenza di prestigiosi ospiti speciali.

Il tutto nell’intento di ottimizzare il consueto mix fra sport, motori, turismo, cultura e intrattenimento, aspetti ai quali si aggiunge anche quello del vivere la natura e la montagna, sia per gli addetti ai lavori sia per il pubblico. Il teatro delle sfide contro il cronometro che ospiterà due salite di prova al sabato e le due gare alla domenica è il classico percorso di 4150 metri che dalle porte di Gubbio si arrampica fino a Madonna della Cima. I piloti, fra l’altro, attraverseranno la Gola del Bottaccione, sito di notevole rilevanza naturalistica e geologica.

C'è anche la diretta TV

La diretta televisiva prevista da ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e in live streaming sul web sarà un’ulteriore aspetto mediatico e promozionale e al Trofeo Fagioli anche quest’anno arriveranno i più forti specialisti e i pretendenti ai titoli tricolori 2023. Lo scorso anno la tappa umbra del CIVM fu vinta dal pluricampione fiorentino Simone Faggioli, che al volante del prototipo Norma M20 Fc coprì la distanza delle due salite di gara previste in 3’08”61, precedendo sul podio il giovane siciliano Luigi Fazzino (Osella Pa2000 Turbo) e il trentino Diego Degasperi (Osella Fa30). www.trofeofagioli.it