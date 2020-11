Il 28° Campionato Nazionale di Kung-fu ACSI si svolgerà completamente online

Il settore Kung-fu Wushu Sanda promosso da ACSI (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) dà appuntamento ai suoi praticaneit per la 28° edizione del Campionato Nazionale di Kung-fu (wushu). La sfida è in programma il 28 e 29 Novembre 2020 e avrebbe dovuto svolgersi al PalaBarton di Perugia (come nelle passate edizioni), ma per rispettare le norme di sicurezza anti contagio, il comitato organizzatore ha accettato di buon grado l'idea proposta dal direttore di gara perugino Mattia Lorenzi coadiuvato da Sara Borriello: la competizione si svolgerà in diretta online su piattaforma dedicata.

“La nostra è stata una scelta dettata dalla responsabilità verso la salute di tutti: atleti, maestri, giudici di gara e accompagnatori”, affermano gli organizzatori.

La partecipazione di numerose associazioni dislocate in diverse parti d’Italia da nord a sud è la conferma che queste discipline di arti marziali sono sempre più apprezzate e condivise: 130 atleti partecipanti potranno esibirsi e dimostrare il loro bagaglio tecnico-atletico senza spostarsi dalla propria città e quindi in totale sicurezza .

Si tratta del primo campionato in diretta online organizzato da ACSI e considerato di interesse nazionale; perfino i giudici di gara sotto la guida dei due formatori e responsabili Maestro Luca Torcolo e Maestro Carmine Iacovella giudicheranno le performance direttamente dalla propria residenza.

Il programma di gara

Sabato:

Dalle ore 8.45 Inno Nazionale e saluto tradizionale

ore 9,00 inizio competizione di Tai-chi

ore 14.00 inizio competizione di Tao-Lu

Domenica:

Dalle ore 9.00 continuo delle competizioni di Tao-Lu

Conclusione del torneo e attribuzione classifiche ufficiali