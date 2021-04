La pandemia non ferma la Grifonissima, ma sarà una edizione ridotta: la data, le iscrizioni, il percorso e le regole

Non sarà la festa di popolo, di città come sempre, con altleti professionisti e amatori con tanto di cane al seguito. Ma la pandemia non fermerà la Grifonissima, 40esima edizione, che andrà in scena il 16 maggio al centro di Perugia. Una edizione “simbolica” ed in formato ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID, ma gli organizzatori assicurano "dai forti significati di speranza e di ripresa per l’Umbria e per il mondo dello sport".

La manifestazione sarà limitata alla sola sezione agonistica con la partecipazione esclusivamente di atleti tesserati (a numero chiuso) e personale di servizio identificato e tracciato (giudici, cronometristi, sicurezza, service, volontari, sanitari, ecc…) secondo il protocollo previsto dalla FIDAL e secondo le normative comunali,regionali e nazionali che saranno valide al momento.

La manifestazione podistica GRIFONISSIMA è organizzata dalla ASD Grifonissima, gruppo sportivo dell’ UniCredit Circolo Umbria. Si svolgerà a Perugia domenica 16 maggio 2021. Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 in Piazza IV Novembre. La partenza sarà data alle ore 9:30 per la prima griglia e dopo 3 minuti per la seconda griglia. Il percorso si concluderà all’interno dello Stadio comunale di Santa Giuliana. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Iscrizioni

La partecipazione è individuale, aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o in possesso di prescritta dichiarazione sanitaria di idoneità a svolgere atletica leggera a livello agonistico. Iscrizioni Le iscrizioni si ricevono da mercoledì 21 aprile a giovedì 13 maggio esclusivamente on line tramite il sito www.icron.it

Modalità di pagamento accettate sono: Carte di credito/Paypal oppure Bonifico sul conto corrente UniCredit intestato a A.S.D. GRIFONISSIMA, IBAN IT67B0200803032000049490000 seguendo le istruzioni riportate nel sito. La quota di iscrizione è di 12 euro. I pettorali verranno consegnati sabato 15 maggio dalle ore 9,00 alle ore 20,00 presso la sede dell’UniCredit Circolo Umbria in via F.Baracca 5 a Madonna Alta-Perugia (Palazzo UniCredit, uscita superstrada San Faustino). All’interno di ogni pettorale è allegato un microchip che l’atleta dovrà posizionare sui lacci della scarpa, come da istruzioni presenti sul microchip stesso.

Percorso

Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Viale Indipendenza, Via L. Masi, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Via Ripa di Meana, Viale San Domenico, Via B. Bonfigli, Porta S. Costanzo, Viale

Roma, Via G. Marconi, Via XIV Settembre, Porta Pesa, Via Pinturicchio, P.zza Fortebraccio, Corso Garibaldi, Via Zeffirino Faina, Via F. Innamorati , Via A. Vecchi, Rotonda dell’Elce, Viale O. Antinori, Porta Conca, Viale P. Pellini, Porta Eburnea, Via F. di Lorenzo, Via B. Orsini, Via Cacciatori delle Alpi, Stadio S. Giuliana.

NORMATIVE ANTI COVID

Mascherina: E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo. Griglie di partenza: Per favorire il distanziamento, in fase di iscrizione verranno chiesti i tempi di percorrenza previsti ed in base a questo dato verranno assegnati i pettorali. Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si

posizioneranno gli atleti da 251 a 500.

Rilevamento temperature: All’ingresso delle griglie di partenza verrà allestito un servizio di rilevamento della temperatura. Valori superiori a 37,5 comportano l’esclusione dalla competizione. Modello autocertificazione: Al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato l’apposito modulo di autocertificazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Il modulo è scaricabile dal sito www.dreamrunners.it