Grifo, petardi e fumogeni in campo: multa di 7mila euro per il Perugia Calcio

Il giudice sportivo della Lega di Sere B ha multato il Perugia Calcio di 7.000 euro perché "i suoi sostenitori, nel corso della gara" hanno "lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco tre petardi e alcuni fumogeni" che hanno costretto l'arbitro "ad

interrompere la gara per circa quattro minuti":

L'episodio è avvenuto nel corso dalla gara contro il Benevento, vinta dal Grifo per 3-2, ma che non è bastata per approdare ai play out per il contemporaneo pareggio tra Palermo e Brescia, condannando il Perugia alla retrocessione in Lega Pro.