Boccette, in 140 hanno partecipato alla seconda prova del Grand Prix "Città di Perugia"

Sono stati 140 gli atleti, provenienti da tutta Italia, che lo scorso fine settimana hanno dato vita alla seconda prova del Grand Prix “Città di Perugia”, gara nazionale di biliardo specialità boccette organizzata dalla Fibis in collaborazione con l'Asd Grifoni di Perugia e l'Asd Bastia, società che hanno ospitato le gare.

Alla fine l’ha spuntata il bolognese Daniel Destino che ha battuto in finale il senese Massimo Cicali con il punteggio di 100 a 70. Umbri entrambi i terzi classificati: grande prova del trevano Simone Proietti e del marscianese Roberto Bilancini che, dopo una gara straordinaria, si sono dovuti arrendere ai due finalisti. Quinto posto per Luca Molduzzi di Cesena, Andrea Palazzesi di Macerata, Giuseppe Peruchetti di Brescia e Matteo Buscaglia di Savona. Gli altri umbri a vincere le batterie sono stati: Edmondo Burchi, Riccardo Imperiali e Stefano Angelini.

La classifica del Grand Prix dopo le prime due prove vede in testa Massimo Cicali con 24 punti, davanti a Daniel Destino e Giuseppe Peruchetti, entrambi con 22. Quarto posto per il campione perugino Alessandro Nadery con 16, quinto per la leggenda Yuri Minoccheri con 15, eliminato a sorpresa in gara a Perugia al primo turno dal bastiolo Maurizio Fucchi. La terza prova del Grand Prix è in programma sabato 26 e domenica 27 novembre a Lecco.