Giro d'Italia: Sagan trionfa a Foligno. E dopo il riposo si ripartirà da Perugia

È stato Peter Sagan a trionfare sul traguardo di Foligno e ad aggiudicarsi così la decima tappa del Giro d'Italia (139 km con partenza da L'Aquila e arrivo nella città umbra della Quintana). Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha preceduto allo sprint il colombiano Fernando Gaviria (Uae Emirates) e Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Nella classifica generale resta al comando il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che conserva così la maglia rosa. Dopo la giornata di riposo prevista per domani, la corsa ripartirà mercoledì (19 maggio) da Perugia dove il gruppo darà il via all'undicesima tappa con arrivo a Montalcino.

(segue servizio completo)

LA 11ª TAPPA (mercoledì 19 maggio), Perugia-Montalcino di 162 km

Tappa molto impegnativa per l’altimetria che presenta quasi 2500 m di dislivello e per i 4 settori di sterrato che complessivamente propongono 35 km di sterrato negli ultimi 70. Avvicinamento di circa 90 km su strade ampie a volte articolate fino a raggiungere Torrenieri, dove si affronta il primo settore sterrato con una parte impegnativa di discesa. Superati Buonconvento e Bibbiano si incontra il secondo settore sterrato che presenta un passaggio a livello prima di attraversare il torrente Ombrone. Qui inizia la prima parte di salita di quasi 6 km che nella parte centrale presenta pendenze attorno al 16%. La strada si snoda sterrata nel bosco con una ininterrotta serie di curve. Ritrovato l’asfalto c’è il GPM del Passo del Lume Spento. Si scende su Montalcino e alle porte della città si svolta per Castelnuovo dell’Abate dove si trovano in rapida successione gli ultimi due settori sterrati. Dopo Tavernelle la strada sale marcatamente fino a ritrovare il percorso precedente al GPM per raggiungere quindi l’arrivo. Negli ultimi chilometri si scende su Montalcino dove poco dopo l’ultimo km si entra nell’abitato attraversandolo su strade strette dal fondo lastricato. Ultima svolta a sinistra per salire lungo il rettilineo di arrivo di 200 m su fondo asfaltato.