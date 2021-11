Giro d'Italia 2022, ufficializzato il percorso: niente corsa rosa in Umbria

Niente Giro d'Italia 2022 per l'Umbria. La corsa rosa non passerà per il Cuore verde d'Italia. La 105esima edizione, in programma dal 6 al 29 maggio 2022, partirà dall'Ungheria e terminerà a Verona. "Sette tappe per velocisti, 6 di media montagna, 6 di alta montagna e 2 cronometro individuali. 3410, 3 chilometri da percorrere e quasi 51.000 metri di dislivello", si legge sul sito del Giro.