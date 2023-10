GIro d'Italia, Perugia e Foligno si tingono di rosa: in piazza IV Novembre l'arrivo della crono che unisce le due città

Il Giro d'Italia tinge di rosa l'Umbria. Perugia e Foligno in particolare, e ancora Spoleto e Sant'Anatolia di Narco. La 107esima edizione della celebre corsa ciclistica a tappe è stata presentata oggi a Trento. "Sono molto contento del ritorno del Giro d’Italia dopo l’evento magnifico del 2021, nella nostra piazza IV Novembre dipinta di rosa e dell’emozionante partenza proprio da li" commenta il sindaco Andrea Romizi che ha seguito in remoto la diretta della presentazione dell'evento, a cui ha preso parte, invece, in rappresentanza del Comune di Perugia, la consigliera comunale Cristina Casaioli.

La carovana del Giro composta da circa 2300 persone che per 25 giorni si muoverà per tutta l’Italia, garantirà lo spettacolo che poi milioni di tifosi vivono, sia per le strade che in televisione.

“Il Giro che racconta le eccellenze di tutta Italia - continua il Sindaco- racconterà anche la nostra città insieme a Foligno, tappe ufficiali nella giornata del 10 maggio con la Cronometro Foligno-Perugia di circa 42 chilometrio con arrivo a Perugia. Ringrazio l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, la Consigliera Cristiana Casaioli, il Presidente dell'Ente Giostra Domenico Metelli e tutti gli uffici che lavoreranno insieme alla migliore riuscita dell’evento. Tutta Perugia, già da oggi, dà il suo benvenuto al Giro d’Italia”.

Dopo la crono, partenza di tappa da Spoleto.