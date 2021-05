Giro d'Italia, tutti negativi i tamponi dopo la tappa di Foligno per corridori e staff

Effettuati 600 tamponi come prevede il protocollo sanitario per la corsa

Seicento test Covid dopo la tappa del Giro d'Italia conclusasi a Foligno e nessun positivo. "In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia, sviluppato in accordo con le 'Regole per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di coronavirus' dell’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR il 17 maggio - si legge in una nota ufficiale della corsa - Sono stati effettuati 600 test: nessun corridore è risultato positivo al Covid-19; nessun membro dello staff delle squadre è risultato positivo al Covid-19".