Una giornata speciale all'Autodromo dell'Umbria tra curve e staccate con il centauro Ducati Dario Marchetti

Nuovamente in pista all'Autodromo dell'Umbria nei giorni scorsi la Onlus “Di.Di. Diversamente Disabili”, la prima Associazione in Italia impegnata nel (ri)avvicinare al mondo delle due ruote i ragazzi disabili e coloro che hanno avuto gravi incidenti. I volontari della Di.Di. sono tornati in pista grazie anche all’impegno del Ducati Club Perugia che ha organizzato una giornata speciale con la presenza del celebre pilota Ducati, Dario Marchetti.

Pilota d’esperienza, Marchetti è anche un uomo Ducati, motivo per cui gestisce da anni i corsi di guida del D.R.E e che da qualche anno si cimenta nel far provare emozioni portando in sella con lui, nei migliori autodromi italiani e nel mondo, passeggeri e motociclisti, curiosi di provare il vero brivido della moto in pista.

Dario Marchetti, innamorato dell’Umbria, girava in pista a Magione ai tempi del pilota perugino Marco Papa ed è tornato in Umbria, dopo 13 anni, per l’evento curato dal Ducati Club Perugia. Quattro donne, motocicliste, tra cui Silvia Balducci del Consiglio direttivo del Club Ducati Perugia e Simona Cortona, Presidente dell’Associazione MotoTurismoUmbria, sono volute salire in sella con la speciale moto biposto con Dario Marchetti e provare l’ebbrezza della velocità, potenza e tecnica di guida in pista.

Grande partecipazione anche per i corsi curati dalla Onlus “Di.Di diversamente Disabili”, che hanno riportato in pista molti ragazzi e ragazze con vari gradi di disabilità, grazie anche all’istruttore Emiliano Malagoli che nel luglio 2011 perse una gamba a seguito di un incidente stradale in moto, ma in tempi record è ritornato a correre in pista e ha deciso di voler condividere la sua passione con altri disabili.

Soddisfatto il Presidente del Ducati Club Perugia, Roberto Gavarini, che da anni collabora con la Onlus perchè “le grandi passioni, come l’andare in moto, devono essere vissute appieno e avere una seconda possibilità, per chi è stato sfortunato, è un nostro dovere offrirgliela”.

Il prossimo appuntamento del club perugino è per il 4 e 5 giugno con un grande evento commemorativo per i 20 anni del Ducati Club Perugia al Poggio del Sole, aperto a tutti gli amanti delle due ruote per una vera “festa del motociclismo”.