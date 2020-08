Gioiella, arriva il Campionato italiano Prestige di motocross: lo spoletino Angeli può puntare alla vittoria

Domenica 30 Agosto sulla pista di motocross di Gioiella, Castiglione del Lago, intitolata a Vinicio Rosadi un pilota umbro punterà alla vittoria nella seconda prova del Campionato italiano Prestige di motocross.

Si tratta del giovanissimo spoletino Leonardo Angeli Junior (appena 19 anni), che in occasione del primo round del tricolore ha sorpreso tutti per grinta ed efficacia della sua azione.

Angeli viene dal podio conquistato nella categoria Fast MX2 a Faenza dove, soprattutto nella prima manche, ha dimostrato tutto il suo valore, conducendo a lungo la corsa per cedere solamente nel finale, questo nonostante fosse appena rientrato da un lungo infortunio.

La gara di Gioiella, dove Angeli ha già conseguito vari successi, potrebbe segnare lo spartiacque della sua carriera; un altro podio o addirittura una vittoria, lo potrebbero consacrare fra i migliori giovani italiani del momento e, in considerazione proprio dell’età, potrebbero aprirgli le porte verso una grande stagione 2021 anche a livello internazionale.

Angeli ha puntato molto su questo 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, rinunciando anche a partecipare al Campionato Europeo per evitare possibili incidenti che gli avrebbero potuto compromettere il tricolore.

“Gioiella è la mia pista, qui ho iniziato a correre da bambino – dice Leonardo Junor – mi piace tantissimo, è sempre perfetta, per questo voglio fare i complimenti al Moto Club Trasimeno e agli addetti al circuito. Una pista vera, un circuito vecchio stampo, duro il giusto, dove tecnica e fatica alla fine fanno la vera selezione e nella quale vincere non può essere un caso. Quest’anno ho un team fantastico (Steels Dr. Jack Fly Over) e una moto (KTM 250 4T) preparata come non ho mai avuto, quindi non posso fallire. Infine un pensiero alla mia famiglia che ha fatto grandi sacrifici e che ora spero di ripagare con tanti successi, un grazie particolare anche ai miei tre preparatori: Massimo Costantini, Giorgio Bonfigli e Marco Formica”.

La manifestazione, attesissima dagli appassionati, si svolgerà, purtroppo, a porte chiuse. Sabato, oltre alle prove ufficiali e poi di qualificazione si disputeranno le prime manche di alcune categorie. Domenica giornata intensa con cinque finali la mattina e quattro il pomeriggio e soprattutto con un ricco programma televisivo: dalle 11.00 alle 14.10 e dalle 15.00 alle 18.10 le gare saranno trasmesse in diretta sulle piattaforme social di FX Action, 24 MX e Federmoto e sui canali tv MS Channel (SKY 814) e MS Sport (digitale terrestre).