Ferrari Challenge Europa, la CDP in pista a Valencia

Partirà questo weekend dal circuito Ricardo Tormo di Valencia la trentunesima edizione del Ferrari Challenge Europa e vedrà ben quarantasette 488 Challenge Evo impegnate in pista. Nutrito anche quest’anno lo squadrone dei piloti che correrà sotto i colori della concessionaria Ferrari perugina C.D.P che in questa stagione 2023 schiera ben sei 488 Challenge Evo. Pilota di punta nel Trofeo Pirelli, la categoria Top del campionato, è il toscano Max Mugelli che sarà assistito in pista dalla Eureka Competition puntando ancora alle zone alte della classifica dopo un 2022 non proprio in linea con le sue aspettative.La famiglia altoatesina Gostner,al gran completo, porterà in pista per tutta la stagione 2023 ben quattro 488 Challenge Evo seguite in pista dalla MP Racing. Manuela Gostner Campionessa Europea Ladies in carica sfiderà ancora una volta la sorella Corinna ed il padre Thomas nella categoria Coppa Shell, mentre invece David se la vedrà con i piloti del Trofeo Pirelli AM.



Il Campionato Ferrari Challenge Europa proseguirà poi in aprile al Misano World Circuit, dove si unirà ai piloti CDP una vecchia conoscenza della concessionaria umbra: Marco Zanasi. L’esperto pilota modenese, iscritto nel Trofeo Pirelli prenderà parte alle gare necessarie a farlo partecipare alle Finali Mondiali di ottobre che si svolgeranno all’Autodromo del Mugello.Il programma del weekend spagnolo prevede: oggi tutto il giorno prove libere e domani qualifiche del Trofeo Pirelli alle 9.00 ed a seguire ore 12:30 quelle della Coppa Shell. Le gare partiranno sabato, rispettivamente, dalle 14.20 e dalle 15.30, ed avranno una durata di 30 minuti. Domenica 26 marzo si replica con gli stessi orari. Le gare di Valencia sono visibili su Sky ma anche on line sul sito youtube Ferrari Corse Clienti all’indirizzo https://www.ferrari.com/it-IT/corse-clienti/live