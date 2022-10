Ferrari Challenge al Mugello, la CDP in gran forze con otto piloti al via tra cui il giovane folignate Nicola Marinangeli

Ci sarà anche il diciannovenne di Foligno Nicola Marinangeli al via dell’ultima prova del Ferrari Challenge Europa che approda in questo fine settimana sul circuito del Mugello. Marinangeli, che in questa stagione prende parte anche al campionato europeo di Formula Regional, ha scelto di correre con la Ferrari 488 Challenge Evo della CDP in vista dell’ultimo impegno della Formula Regional che si correrà proprio al Mugello il 23 di ottobre. E proprio in occasione di questa tappa italiana del campionato continentale la concessionaria perugina del cavallino CDP De Poi schiera ben otto vetture, a conferma dell’impegno agonistico che da oltre 20 anni caratterizza l’attività sportiva del gruppo perugino. Oltre a Marinangeli in pista con i colori CDP ci saranno i piloti Best Lap Maurizio Pitorri ed Eliseo Donno , Max Mugelli, David Gostner, Thomas Gostner, Corinna Gostner e Manuela Gostner. “Siamo orgogliosi di schierare una squadra così ricca - ha commentato Angelo De Poi, coordinatore dell’attività sportiva – in oltre 20 anni per noi il Ferrari Challenge ha sempre rappresentato un punto di riferimento per le competizioni con le GT del Cavallino”. Le gare del week end Ferrari Challenge Europa al Mugello, Trofeo Pirelli e Coppa Shell, oltre che su Sky TV, possono essere seguite direttamente sui canali streaming del cavallino https://live.ferrari.com oppure sul canale ufficiale YouTube: https://www.youtube.com/c/Ferrari con i seguenti orari: sabato alle 14.20 gara 1 Coppa Shell, e alle 15.30 Trofeo Pirelli. Domenica 14.20 gara 2 Coppa Shell e 15.30 gara 2 Trofeo Pirelli.