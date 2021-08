Olimpiade, il ritorno a Spoleto della campionessa Agnese Duranti: "Un bronzo che ripaga di tutti i sacrifici"

Il commissario Tombesi: "Il tuo percorso sarà di ispirazione per tanti ragazzi e ragazze”

“Abbiamo pensato e lavorato sempre da squadra, insieme, senza mollare mai, giorno dopo giorno. Volevamo raggiungere questo obiettivo perché sapevamo di meritarlo": è stato questo il segreto del grande successo delle nostre farfalle, la squadra femminile di Ginnastica Artistica, che è stato spiegato dall'atleta spoletina Agnese Duranti, ospite in comune del Commissario di Spoleto, Tiziana Tombesi, per la cerimonia di ringraziamento per aver portato il nome della città alle Olimpiade.

"Tutti i sacrifici fatti scompaiono di fronte ad una medaglia olimpica, perché è un risultato a cui abbiamo dedicato tutte noi stesse" ha spiegato la Duranti "Sono state Olimpiadi molto particolari perché il pubblico non poteva assistere e non avevamo le famiglie con noi. È stato tutto molto silenzioso e questo a volte può aiutare, perché ti permette di avere maggiore concentrazione, ma una situazione di questo genere può anche generare delle insicurezze nel momento della gara e, quindi, penalizzarti. Noi siamo state brave a mantenere alta la concentrazione e a non sentire il peso di una prova così importante”.

Il Commissario Tombesi, dopo averle consegnato un mazzo di fiori quale segno di ringraziamento da parte della città, ha donato ad Agnese Duranti il crest del Comune di Spoleto.? “Desideravamo averti qui con noi, per congratularci e ringraziarti per quello che sei stata capace di realizzare alle Olimpiadi insieme alle tue compagne di squadra. Essere ai vertici nella propria disciplina sportiva richiede una forza, un impegno e un coraggio che ti accompagneranno sempre nella vita, la tempra che hai dimostrato di avere non ti lascerà mai”.