Il fango ferma l'ultima prova del Campionato italiano Motocross Senior Innteck a Città di Castello

Si è disputata all'insegna del fango l’ultima prova del campionato italiano motocross Senior Innteck sulla pista di Città di Castello, flagellata dalla pioggia torrenziale per tutta la giornata di sabato. La manifestazione è stata fermata infatti dalla Direzione di gara dopo lo svolgimento delle qualifiche, quando il personale medico di soccorso ha dichiarato la sua impossibilità a continuare a garantire il pronto intervento in tutte le zone del tracciato.

I corridori della 125, scesi in pista per primi, riescono con enorme fatica a completare solo qualche giro della manche inaugurale, poi la direzione di gara decide di esporre la bandiera rossa e, nel giro di pochi minuti, annuncia la chiusura anticipata della manifestazione.

Nulla di fatto, quindi, e classifica di campionato che rimane congelata così come era stata disegnata dalla precedente gara di Montevarchi. A Felice Compagnone (KTM – Shine motorsport) e Nicola Di Luccia (Husqvarna – Fuorigiri Caserta), che in provincia di Arezzo si erano già messi in tasca matematicamente i titoli della Veteran Mx2 e Mx1, si aggiungono gli altri piloti che comandavano le classifiche delle rispettive categorie alla vigilia di Città di Castello.

Lorenzo Camporese (Kawasaki – Gaerne) si aggiudica matematicamente il titolo della 125. Per lo specialista delle gare indoor, reduce dall’esperienza nel Supercross americano, un successo che lui stesso definisce “inatteso”, ma costruito con un’invidiabile costanza di rendimento. Alle sue spalle Luca Borz (Yamaha – Ala) e Andrea Gino Laurenzi (KTM – A.m. Aretina) completano il podio.

La regina del motocross femminile italiano 2020 è Giorgia Montini (Husqvarna – Gaerne). Balzata in testa alla classifica con la doppietta ottenuta a Montevarchi, la bresciana riconquista il titolo che aveva già fatto suo nel 2018. Niente da fare per Kiara Fontanesi (KTM – Fiamme Oro), che, con la cancellazione delle manche di Città di Castello, finisce per pagare a caro prezzo l’assenza nella prova di Montevarchi. Medaglia di bronzo per la giovane Giorgia Blasigh (KTM – Crociati Parma), che saluta il suo ritorno alle gare con un bel podio.

Nella Veteran, dietro a Di Luccia nella Mx1 ci sono Luca Arimatea (KTM – Made of) e Mirco Bazzani (Kawasaki – A.m. Modenese), mentre nella Mx2 Compagnone è seguito dall’ex campione Graziano Peverieri (Yamaha – Fagioli) e Roberto Ciannavei (Husqvarna – Mx Garda lake).

Nella Superveteran a entrare nell'albo d'oro sono nuovamente Fabio Occhiolini (KTM – A.m. Aretina) nella Mx1 e Adriano Piunti (KTM – Lion Montegranaro). Per entrambi si tratta di una conferma, visto che erano i campioni uscenti del 2019. Occhiolini precede Tiziano Peverieri (MPA – Fagioli) e Michele Tosetto (Honda – Bisso Galeto); dietro a Piunti, invece, ci sono Simone Girolami (Beta – Graffignano) e Ubaldo Di Domenicantonio (KTM – Milani).

Per quanto riguarda la Master, un campione che si conferma e una novità. Giuseppe Canella (Honda – Rs 77) mantiene il suo primato nella Mx1 con Manlio Giachè (Husqvarna – Sorci verdi) al secondo posto e Giacomino Mencarelli (Yamaha – Carpediemoffroad) al terzo. Nella Mx2 il nuovo numero 1 è Paolo Catalano (KTM – Wyss motorsport), che debutta con successo nella Master. Alle sue spalle altre due matricole della categoria: Fabrizio Bennati (KTM – A.m. Aretina) e Mariano Paterni (KTM – Valconca).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il campionato italiano Senior Innteck 2020 va quindi in archivio con le sole premiazioni finali di stagione, celebrate direttamente sul podio di Città di Castello.