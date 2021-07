Umbria nella storia dell'Europeo con Spinazzola: c'è anche lui nella top 11 dell'Uefa

Euro2020 gli è costato la rottura del tendine d'Achille e un'operazione in Finlandia, con tanti mesi di riabilitazione di fronte, ma alla fine Leonardo Spinazzola ha potuto fare festa. Riaggregatosi al gruppo azzurro per la spedizione di Wembley, dove gli azzurri hanno sconfitto l'Inghilterra ai rigori laureandosi campioni d'Europa, il terzino di Foligno ed ex Perugia è sceso sul prato del tempio londinese del calcio e in stampelle ha ricevuto per primo la medaglia.

NELLA STORIA - E oggi (martedì 13 luglio), due giorni dopo l'impresa, è arrivata un'altra soddisfazione per il calciatore umbro della Roma che è stato inserito dalla Uefa nell'undici ideale della competizione: già eletto due volte 'man of the match' prima del suo infortunio ai quarti con il Belgio, Spinazzola entra ora nella storia del calcio continentale come uno dei cinque azzurri che figurano nella 'top 11' di Euro2020. E sul post social della Uefa è arrivato subito il ringraziamento del terzino romanista.

EURO 2020, LA TOP 11 - (4-3-3): Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Hojbjerg, Jorginho, Pedri; Chiesa, Lukaku, Sterling.