La Coppa di Euro2020 vinta dall'Italia esposta a Perugia: ecco quando e come vederla

Il trofeo accompagnerà il presidente federale Gravina in visita alla sede del Comitato regionale umbro guidato da Repace: richiesto il Green Pass o un tampone negativo

La Coppa alzata dagli azzurri di Mancini al cielo londinese di Wembley dopo il successo ai rigori contro l'Inghilterra nella finale di Euro2020 sbarca a Perugia. Ce la porterà Gabriele Gravina, presidente della Figc che nella mattina di sabato (28 agosto ore 10.30) sarà nel capoluogo umbro per "un'analisi dell'attuale situazione del movimento calcistico nazionale e regionale".

Dopo l'incotro con la stampa, previsto per le ore 11.30, il trofeo resterà esposto al pubblico presso la sede regionale della Figc umba a Prepo fino alle ore 17.30: "Lo scopo dell'iniziativa - ha detto il presidente del Comitato regionale umbro Luigi Repace - è quello di far bene al calcio e riavvicinare i giovani allo sport dopo un anno di stop dovuto alla pandemia".

In ottemperanza alle vigenti normative anti Covid, per l’accesso alla Sala Auditorium sarà necessario essere in possesso del 'Green Pass' o di un tampone negativo (effettuato nelle 48 ore antecedenti).