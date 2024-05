Enduro, torna l'appuntamento con il Memorial Fausto Vinti

Torna a Resina l'appuntamento per gli appassionati delle due ruote fuoristrada in ricordo di Fausto Vinti. Il memorial è alla terza edizione ed è valido come terza prova del Trofeo Umbria Uisp e del Trofeo Marche. In gara piloti di enduro e di mini enduro. La seconda e la terza prova in programma sono valide per il Trofeo Enduro Entrophy Racing, riservate ai piloti umbti. L'appuntamento è per domenica 19 maggio.