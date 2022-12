Eccellenza: rinforzi dal mercato per l'Angelana

Primi colpi in entrata per l'Angelana nella finestra di mercato. La società giallorossa, che scenderà in campo domenica nella trasferta di Terni contro l'Olympia Thryus, ha ufficializzato due ingressi in rosa. Sono arrivati il difensore Davide Pauselli e il centrocampista Pietro Ragnacci.

Entrambi classe 2003, per Pauselli è un ritorno dopo la stagiona passata e la prima parte dell'attuale passata in Serie D al Città di Castello. Ragnacci, invece, è stato preso dal Branca, dove ha disputato la stagione in corso fino all'approdo in giallorosso. "A entrambi un caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa".

L'Angelana è a quota 16 punti in classifica insieme al Pontevalleceppi, a sole due lunghezze di distanza dal prossimo avversario di domenica.