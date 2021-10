Eccellenza: i risultati della dodicesima giornata

Colpi di scena e tante partite finite senza reti nella decima giornata di Eccellenza. PEr la prima volta in stagione l'Orvietana cade, battua di misura nel derby con l'Olympia Thyrus. Ne approfitta la Narnese, poker all'Assisi-Subasio e vetta a meno uno. Vincono le inseguitrici Lama e Branca. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata nel campionato di Eccellenza.

Angelana-M. Martana 0-0

C. del Piano-Bastia 1-1: 13' pt Perri (C), 21' pt Santucci (B)

C. del Lago-V.A. Sansepolcro 0-0

Gualdo Cas.-Branca 0-1 : 29' pt Bellucci

Lama-Nestor 2-0: 14' pt Valori rig., 50' st Poeti

Narnese-F. Assisi Subasio 4-0: 10' pt e 25' pt Rocchi, 25' st Mora, 28' st (rig.) Quondam

Ol. Thyrus-Orvietana 1-0: 41' st Pigazzini

Pontevalleceppi-Ellera 0-0

S. Sisto-Ducato Sp. 0-0

CLASSIFICA:

Orvietana 29

Narnese 28

Lama 22

Branca 21

Pontevalleceppi 20

V.A. Sansepolcro 17

Cast. Lago 17

M. Martana 17

Bastia 16

Castel del Piano 15

Gualdo Cas. 15

Ellera 14

S. Sisto 12

Ol. Thyrus 11

Ducato Sp. 11

Angelana 10

F. Assisi Subasio 10

Nestor 7