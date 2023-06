Doppietta della Caal Racing nella prova inglese dell’Euronascar

Un week end perfetto per la Caal Racing che nella seconda prova del campoionato Europeo Nascar centra due netti successi. Protagonista di questa bella impresa è stato il giovane romano Gianmarco Ercoli, pilota di punta del team di Todi, che sulla pista inglese di Brads Hatch è stato assolutamente perfetto centrando sia la pole position sia una doppia vittoria imponendo un ritmo insostenibile agli avversari che si sono dovuti piegare alla supremazia espressa dal pilota e dalla squadra italiana.Il portacolori della Caal ha condotto entrambe le gare per tutti i 38 giri guidando ad un ritmo sempre molto sostenuto ottenendo quel doppio primato che gli consente di balzare al comando della classifica assoluta della serie europea. “Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato a caldo il team manager della squadra tuderte Luca Canneori – qui a Brands Hatch siamo stati sempre molto veloci ed Ercoli ha saputo sfruttare al meglio una vettura che si è dimostrata sempre veloce ed affidabile senza farsi innervosire dalla pressione costante degli avversari. Ora guardiamo con fiducia alla prossima gara che si correrà sul circuito di vallelunga nel week end dell’8 e 9 luglio, la pista di casa di Ercoli, che in questa occasione punterà a consolidare il suo primato”