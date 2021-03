NOMINE E POLTRONE | Coni Umbria: terzo mandato per Domenico Ignozza, eletta la giunta

Domenico Ignozza è stato confermato Presidente del Coni Umbria, per il terzo mandato consecutivo. Insieme ad Ignozza eletta anche la nuova giunta che è composta da Aurelio Forcignanò, Moreno Rosati ed Alessio Fioroni, in quota federazioni; Fabrizio Forzoni (Uisp), quota enti promozione sportiva; Costanza Laliscia (endurance), quota atleti; Irene Boila (calcio), quota tecnici. Con Costanza Laliscia per la prima volta la Federazione Sport Equestri avrà una figura di riferimento all’interno della Giunta Coni di casa nostra.