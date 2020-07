Davide Cecchetti vince l’italiano di Powerlifting specialità panca piana

Eccellente prestazione di Davide Cecchetti alla diciassettesima edizione del campionato italiano Powerlifting, Trofeo Giovanni Bertoletti, specialità panca piana che si è svolto sabato 25 luglio al Pala FIPL di San Zenone al Lambro. Il 18enne perugino, in forza alla Barbarians Powerlifting, palestra Phoenixfit di Madonna Alta, ha conquistato il primo posto nella classifica assoluta, il primo nella categoria Sub Junior (meno di di 83 Kg) stabilendo anche il nuovo record italiano sollevando 146,5 Kg. Ovvia la soddisfazione per il giovanissimo atleta perugino che per l’occasione era accompagnato dal coach e coordinatore di Perugia Valerio Chiattelli e da quello di Spoleto Leonardo Palmeri. Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. A coordinare tutta l’attività sportiva c’è la FIPL, Federazione Italiana Powerlifting che oltre a sovraintendere e regolamentare le gare italiane dà la possibilità di partecipare a campionati europei e mondiali ufficialmente riconosciuti dall'IPF (International Powerlifting Federation).



