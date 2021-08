Danza sportiva, la Free Dance di Perugia vola alto

La danza sportiva italiana parla perugino. Per l’esattezza c’è la firma della Free Dance School tra quelle dei migliori giovani ballerini che hanno preso parte, nelle scorse settimane, ai Campionati.

La Free Dance, un’istituzione nel panorama umbro della danza sportiva, nel corso degli anni ha portato l’Umbria ai vertici nazionali della danza sportiva nei settori della Street Dance, del Rock’n’Roll, e della Disco Dance, con diverse partecipazioni anche in campo internazionale come rappresentanti della nazionale italiana. Infatti, da una decina di anni i suoi allievi detengono il titolo di campioni italiani nella specialità Hip Hop Piccolo Gruppo, senza contare i numerosi podi nelle categorie di duo e singolo. Una tradizione che hanno confermato anche quest’anno, confermando il titolo di campioni italiani. Titolo che i ragazzi della scuola, con sede in via Ponchielli a Ellera, detengono anche nel Rock’n’Roll con le categorie Girls Formation. Mentre sono vice campioni italiani nella Disco Dance. Inoltre quest'anno sono saliti sul gradino più alto del podio anche con la formazione di street show "Welcome to Wonderland", una rivisitazione hip hop in chiave steampunk di "Alice nel paese delle meraviglie", ballata da 17 allievi della scuola di età tra i 9 e i 24 anni.

Grazie alla passione, alla solida e costante formazione dei trainer Debora Baldacchini, Marlen Bentivoglio e Francesco Lupatelli, magistralmente coordinati dalla direzione tecnica e artistica della maestra Michela Baldacchini, e grazie al costante lavoro del presidente Bruno Cagiola, gli allievi hanno potuto continuare ad allenarsi durante tutto lo scorso anno sportivo, rispettando tutte le norme di sicurezza anti covid.

Per tutti i soci della Free Dance, ricordano dall’associazione sportiva, “la danza sportiva, come tutti gli altri sport, è una parte necessaria della vita dei ragazzi; da questa i loro allievi imparano la disciplina, la capacità di lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi e l’imparare a superare i propri limiti”.

I migliori risultati agli ultimi campionati italiani Fids

1º posto specialità Street Dance Show formazione Open "Welcome to wonderland"

1º posto Hip Hop - Piccolo Gruppo Open

1º posto Rock Girls - Piccolo Gruppo Under 15

2º posto Leonardo Vantaggi e Genny Vertilli – Disco Dance Over 14 classe A Duo

2º posto Leonardo Vantaggi – Disco Dance Singolo Classe A

2° posto Disco Dance Piccolo Gruppo Under 12