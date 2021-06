Cronoscalata Deruta-Colleone, è tutto pronto per un evento di sport spettacolare

Moto moderne, moto d’epoca, sidecar e quod saranno protagonisti il 12-13 giugno nella “Cronoscalata Deruta Castelleone”. Presentata oggi, nel palazzo della Provincia dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini, dall’assessore allo sport Maria Cristina Canuti, Stefano Todini e Mauro Branda rispettivamente Presidente e vicepresidente del Motoclub Deruta 2012 Città della Maiolica, si tratta di una gara nazionale. La competizione è una tappa della Coppa Italia velocità in salita e interesserà la strada Provincia 419 “Deruta-Casalalta”, più precisamente il tratto compreso tra il nucleo storico di Deruta e il Borgo di Castelleone.

”Questa gara è il primo evento azionale sul nostro territorio – ha affermato Toniaccini - post pandemia. Eventi di questo tipo aiutano la ripresa economica visto che i partecipanti resteranno nel nostro borgo per tutto il week end. Come amministrazione manteniamo stretta la collaborazione con le associazioni del territorio collaborando con loro nell’organizzazione di eventi. Per la gara in particolare siamo riusciti a bitumare il percorso rendendolo più sicuro”.

A questo proposito l’assessore Canuti ha ringraziato la Croce Rossa dell’Umbria e l’associazione ex Carabinieri in congedo che si occuperanno della sicurezza durante la gara e i consiglieri comunali Marco Chicchiù e Fabio Bistarelli che si sono impegnati nell’organizzazione. “Il percorso scelto per la gara è di elevato pregio paesaggistico ed ambientale dovuto alla morfologia del percorso e alla sua bellezza naturale – ha concluso Canuti”.

“Il nostro club – ha detto Stefano Todini – è formato da derutesi attaccati al proprio territorio che sperano con questo evento di ridare vitalità e movimento al settore e all’economia”.

“Ospitiamo con orgoglio – ha concluso Mauro Branda - la Gara unica di Coppa Italia, una gara importante del campionato Italiano di Velocità. Il percorso è di 2,120 km e comprende 10 curve, di cui 3 tornanti, oltre a chican posta a ml 400 dopo la partenza. E’ una manifestazione sportiva importante a livello agonistico e sportivo.