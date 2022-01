Coronavirus e sport giovanili, le società annullano la ripresa degli allenamenti

La situazione Covid in Umbria sembra influire anche sulla ripresa delle attività agonistiche giovanili e dei dilettanti prevista per il 9 gennaio.

La situazione calendari è, infatti, ancora tutta da decifrare per quanto riguarda i campionati dilettantistici e giovanili, con indiscrezioni e fughe in avanti di alcune soscietà sportive che hanno bloccato la ripresa degli allenamenti.

L'aumento dei contagi di questi giorni con molti giocatori positivi, ma anche la nuova regola che di fatto esclude dalle attività sportive gli sportivi no vax (a livello professionistico) stanno mettendo in difficoltà molte società.

Lega B, Lega Pro e campionati nazionali giovanili hanno deciso di prendere tempo e far slittare di qualche settimana la ripresa dei rispettivi campionati, per quanto riguarda la Serie D e i campionati dilettantistici non è ancora arrivata una decisione ufficiale unitaria.

Il Comitato regionale Umbria ancora non ha fornito alcun aggiornamento ufficiale.

Poi ci sono società come il Santa Sabina, ma tutte si stanno allineando, che in attesa di una decisione del Comitato regionale umbro della Figc hanno deciso la “sospensione di tutte le attivita’ del settore giovanile almeno fino al 9 gennaio” e che “a partire dal 10 gennaio, come stabilito dal nuovo decreto ed in attesa di ulteriori chiarimenti, l’intera attività dei ragazzi che abbiano compiuto 12 anni (e non il solo utilizzo degli spogliatoi come prima) sarà consentita solo se in possesso di green pass rafforzato e quindi solo per coloro che abbiano fatto una delle tre dosi vaccinali (da tener conto che dopo la prima dose è necessario che trascorrano 12 giorni), o che siano guariti dal Covid da non più di sei mesi”.

Anche il Colombella Volley “vista la situazione epidemiologia in atto” ha ritenuto “opportuno rinviare la ripresa dell'attività sportiva (minivolley, adulti e ginnastica) a partire da lunedì 17 gennaio”.