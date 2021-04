Coronavirus, con la zona gialla riapre i battenti il Museo del Perugia: gli orari

Nella lunga settimana di 'passione' che porterà il Grifo a giocarsi la promozione in B sul campo della Feralpisalò il museo biancorosso riaccoglie tifosi e visitatori

Con l'Umbria in zona gialla da oggi (lunedì 26 aprile) a Perugia riapre il mueseo del Grifo. A comunicarlo il club biancorosso, che inaugura così la lunga settimana di 'passione' che porterà la squadra di Fabio Caserta a giocarsi la promozione in Serie B domenica prossima sul campo della Feralpisalò.

"Il museo biancorosso - si legge in una nota del Perugia - applicherà i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (dal lunedì al venerdì) nel rispetto delle consuete norme di sicurezza previste dai protocolli per garantire ingressi contingentati, distanziamento e sempre indossando la mascherina. Il sabato invece e’ possibile visitarlo solo su prenotazione effettuata almeno 24 ore prima, per un minimo di 10 persone, inviando richiesta a ilmuseodelperugia@acperugiacalcio.it". Aperto anche lo store con nuovo orario: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato (lunedì mattina chiuso).