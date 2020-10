Volley Superlega, Trento-Perugia 1-3: la Sir Safety resta in vetta alla classifica

Sesta vittoria in altrettante partite di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia, che espugna in rimonta la 'Blm Group Arena' battendo 3-1 Trento e resta così in vetta alla classifica davanti a Civitanova. Ed è una gioia per gli occhi l’ace di Plotnytskyi che chiude ai vantaggi il quarto set e consegna la vittoria ai 'Block Devils'.

“Nel primo set abbiamo fatto molti errori - dice a caldo dopo il match il bianconero Max Colaci -, riconoscendo ovviamente i grandi meriti dell’avversario. Poi però abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra. Sono contento naturalmente per la vittoria, ma soprattutto perché non abbiamo mai mollato nei momenti difficili, abbiamo saputo soffrire e l’abbiamo portata a casa. Quanto conta questa vittoria? Per la regular season è importante anche se siamo all’inizio, alla fine per il resto non cambia tantissimo. Però è un segnale importante perché venire a vincere qua non è facile”.

Perugia ha avuto la calma e la pazienza dei grandi dopo un primo set di chiara marca trentina. La squadra di coach Heynen ha saputo mantenere la barra dritta, prendendo piano piano a tessere il suo gioco, iniziando a lavorare con profitto con il muro (9, tutti dal secondo set in poi) e con la difesa, trovando giocate importanti dai suoi uomini di palla alta ed accettando di soffrire quando i padroni di casa (24 per uno scatenato Nimir) azionavano tutto il loro potenziale offensivo. L’emblema nel quarto set dove i ragazzi di Heynen, sotto 18-13, sono risaliti come delle formichine, recuperando un break alla volta, trovando la parità con l’ace di Leon (21-21) e chiudendo ai vantaggi ancora con un servizio vincente di Plotnytskyi.

E se Leon è l’Mvp (18 punti con 4 ace), superlativo anche Ter Horst che si lascia alle spalle un primo set da incubo senza punti, dando una grandissima mano alla distribuzione di Travica e risolvendo tante situazioni delicate (13 alla fine per l’olandese). Doppia cifra anche Plotnytskyi (12), lavoro fondamentale al centro per Solè e Russo (subentrato nel secondo set ed autore di 8 punti con 4 pesantissimi muri). Non fanno quasi più notizia le performance di Colaci e Travica, veri leader di questo gruppo che oggi, almeno in panchina, ha ritrovato anche capitan Atanasijevic.