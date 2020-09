Volley, finalmente Supercoppa: la Sir Safety Perugia aspetta Modena. Ricci: "Siamo pronti"

È scattato il conto alla rovescia per la Sir Safety Perugia, che tra cinque giorni (domenica, ore 20.35 al PalaBArton con diretta tv su Raisport) sfiderò la Leo Shoes Modena nell'andata della semifinale di Supercoppa Italiana (il ritorno a Modena domenica 20 settembre). In palio un posto per la finalissima del 25 settembre all’Arena di Verona, dove verrà così assegnato il primo trofeso stagionale. Il coach Vital Heynen ha sviluppato un programma di lavoro incentrato sulla preparazione della partita con lo staff addetto alle statistiche che sta lavorando alacremente per mettere a disposizione dei ragazzi tutte le caratteristiche tecnico-tattiche dell’avversario.

RICCI SCALPITA - “Non vediamo l’ora di scendere in campo - dice il centrale romagnolo Fabio Ricci, alla sua quarta stagione in bianconero -. Dopo il lungo stop nella passata stagione e i due mesi di preparazione, l’attesa è ovviamente tanta e siamo tutti molto carichi in vista della gara di domenica. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo, crescendo sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico, il gruppo ha risposto sempre con entusiasmo e voglia di fare e credo che ci presentiamo all’inizio della stagione ad un buon livello generale, consci ovviamente che abbiamo ancora tanti passi da fare. Il gruppo è nuovo in alcuni elementi, ma già bello compatto. L’esordio sarà un match subito molto importante, ci giochiamo l’accesso alla finale di Supercoppa. Modena è un'avversaria di rango, ma noi siamo pronti ed il nostro obiettivo è arrivare a Verona”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SPONSOR, AVANTI CON CONNESI - Il club del presidente Sirci ha intanto il rinnovo della partnership con Connesi Spa: anche nella prossima stagione sportiva l’azienda folignate sarà il fornitore della rete internet dei Block Devils al PalaBarton.“Siamo molto felici di dare continuità a questa importante collaborazione con la Sir Safety Conad Perugia, eccellenza del volley maschile della nostra regione - spiega Nicolò Bartolini, Direttore Commerciale di Connesi -. Anche quest’anno saremo al fianco della squadra e la sosterremo fornendo le tecnologie indispensabili alla stampa per condividere quelli che ci auguriamo saranno i più grandi successi della Sir. Grazie alla continuità di connessione alla velocità di 1 giga che fornisce al PalaBarton, Connesi sarà di supporto strategico sia alla squadra, per le comunicazioni in tempo reale tra team scout ed allenatore, sia ai tifosi che grazie alla diretta live audio in streaming sulla pagina ufficiale Facebook, potranno seguire in tempo reale i Block Devils”.