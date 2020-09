Volley Superlega, buona la prima per la Sir Safety Conad Perugia: Vibo ko (3-0)

Dopo il trionfo di Verona contro Civitanova in Supercoppa la Sir Safety Conad Perugia parte forte anche in Superlega. Alla prima di campionato i 'Block Devils' di coach Heynen, spinti dai tifosi presenti sugli spalti di un PalaBarton parzialmente riaperto, superano Vibo Valentia in tre set (35-33, 25-20, 26-24) e incamerano così i primi tre punti in campionato.

PIOVONO ACE - Match molto duro per i bianconeri di fronte ai 567 del PalaBarton. Match spesso in rincorsa, match difficile, match risolto da una prova implacabile di Perugia dalla linea dei nove metri.

Ben 14 gli ace dei ragazzi di Heynen, 9 di un super Leon (Mvp della partita e best scorer con 21 palloni vincenti), 3 di un Plotnytskyi in crescendo dopo un avvio complicato (15 alla fine i punti dell’ucraino) e 2 di Ter Horst. Soprattutto 14 ace che hanno ricucito più volte il gap nel punteggio (soprattutto nel terzo set dal 17-22) e che hanno alla fine fiaccato la resistenza di una Vibo che si è confermata formazione di spessore con un regista esperto e preciso come Saitta e con i due francesi Rossard e Chinenyeze una spanna sopra gli altri. Da sottolineare nella metà campo bianconera ancora un Colaci importante in seconda linea e l’ingresso, determinante a conti fatti, del canadese Vernon-Evans nella parte finale del terzo e conclusivo set. Buona la prima dunque per Perugia che tornerà in palestra ora per affrontare la seconda tappa di Superlega, la dura trasferta di domenica prossima a Piacenza.I

IL TABELLINO:

Perugia-Vibo Valentia 3-0

Parziali: 35-33, 25-20, 26-24

SIR SAFETY CONAD: Travica, Ter Horst 14, Ricci 6, Solè 5, Leon 21, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Zimmermann, Vernon-Evans 3, Sossenheimer, Piccinelli. N.e.: Atanasijevic, Biglino, Russo (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

TONNO CALLIPO CALABRIA: Saitta 3, Aboubacar 14, Cester 5, Chinenyeze 12, Rossard 13, Victor 8, Rizzo (libero), Chakravorti, Gargiulo, Dirlic. N.e.: Sardanelli (libero), Fioretti, Corrado. All. Baldovin, vice all. Guarnieri.

Arbitri: StefanoCaretti - Stefano Cesare

LE CIFRE - Perugia: 11 b.s., 14 ace, 54% ric. pos., 31% ric. prf., 53% att., 4 muri. Vibo Valentia: 17 b.s., 1 ace, 36% ric. pos., 18% ric. prf., 58% att., 5 muri.