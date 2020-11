Coronavirus, altro rinvio in Superlega per la Sir Safety: dopo la sfida di Milano tocca a Perugia-Modena

Dopo gli ulteriori casi di positività annunciati sabato arriva un altro rinvio per la Sir Safety Conad Perugia, che nello scorso fine settimana ha già saltato la sfida sul parquet di Milano perdendo momentaneamente la vetta della classifica di Superlega (occupata ora da Civitanova). Il club bianconero, come si legge infatti in una nota, "comunica che il match in programma domenica 8 novembre al PalaBarton contro la Leo Shoes Modena, valevole per la nona giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a data da destinarsi, come da regolamento, a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti del roster bianconero".

L'8ª GIORNATA - Modena-Civitanova 0-3 (24-26, 22-25, 23-25), Piacenza-Padova 3-1 (16-25, 25-20, 25-19, 25-22), Cisterna-Trento 1-3 (17-25, 20-25, 25-22, 24-26), Vibo Valentia-Monza 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22). Rinviate: Milano-Perugia, Ravenna-Verona.

LA CLASSIFICA - Civitanova 23, Perugia* 21, Milano* 14, Vibo Valentia 13, Modena* 12, Piacenza 12, Trento * 10, Verona* 9, Monza 7, Ravenna* 6, Padova 4, Cisterna 4.

(*una gara in meno)

LA 9ª GIORNATA - Civitanova-Cisterna, Perugia-Modena (rinviata), Trento-Vibo Valentia, Padova-Milano, Verona-Piacenza, Monza-Ravenna.