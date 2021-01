Volley Superlega, Perugia-Milano 3-1: la Sir Safety Conad allunga in vetta

La sconfitta di Trento con Trento è definitivamente archiviata: dopo il successo di Ravenna (3-0) la Sir Safety Perugia concede il bis al PalaBarton superando Milano per 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21 i parziali) e conquista tre punti pesanti, che le consentono di allungare in vetta e portarsi a +6 su Civitanova (che ha però giocato una gara in meno), vittoriosa solo al tie-break con Modena.

Perugia-Milano 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21)

