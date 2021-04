Volley Superlega, semifinali playoff: Perugia-Monza, probabili formazioni e dove seguire in diretta gara 3

Avanti 2-0 nella serie, la Sir Safety scenderà in campo domani al PalaBarton nel giorno di Pasqua (domenica 4 aprile): un successo contro i lombardi darebbe ai bianconeri il pass per la finale scudetto

Tutto pronto per la gara 3 della semifinale dei playoff scudetto tra Perugia e Monza, con la Sir Safety Conad che è sul 2-0 e proverà a chiudere la serie domani (domenica 4 marzo, ore 18.15) tra le mura amiche del PalaBarton. Nel giorno di Pasqua i bianconeri sperano dunque di trovare dentro l'uovo il pass per la finale.

Obiettivo continuità in casa Perugia con lo staff tecnico in moto per preparare al meglio il terzo atto della serie e con i ragazzi che, al netto di alcune pause dal punto di vista del gioco palesate nelle prime due partite, stanno dimostrando grande attaccamento e compattezza e grande determinazione nel voler raggiungere l’atto conclusivo della Superlega.

