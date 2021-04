Volley Superlega, Perugia-Civitanova: countdown per la finale scudetto. Atanasijevic: "Il mio sogno..."

Ultimi giorni di allenamento prima della grande sfida per la Sir Safety Perugia che mercoledì (14 aprile, ore 17.30) ospiterà al PalaBarton la Lube Civitanova nella gara 1 della finale playoff di Superlega, serie che assegnerà lo scudetto del Volley maschile (lo scorso anno vinto dai marchigiani proprio a spese degli umbri). Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ultime situazioni tecnico-tattiche da oliare e nodi da sciogliere e poi, dopo la rifinitura di mercoledì, a parlare sarà il campo. Stamattina nel frattempo, alla conferenza stampa di presentazione delle Finali, sono intervenuti il tecnico bianconero Vital Heynen, il capitano Aleksandar Atanasijevic e il regista Dragan Travica (per lui è invece la prima sfida tricolore in maglia Sir).

CAPITAN ATANASIJEVIC - “La cosa più importante adesso è prepararci nel miglior modo possibile nei prossimi due giorni per questa finale scudetto - dice capitan Atanasijevic, alla sua quinta e ultima finale tricolore con Perugia, che lascerà a fine stagione -. Affronteremo una squadra forte, che ha un livello di gioco molto alto e che conosciamo benissimo. Giocare contro la Lube è sempre un piacere e una bella sfida. Il mio sogno? Andar via sapendo di aver dato tutto per Perugia”.

COAH HEYNEN - A prendere la parola poi è Vital Heynen: “Se sono emozionato per la mia prima finale scudetto in Italia? Non ancora in realtà - dice il tecnico belga dalla Sir -, adesso stiamo pensando a preparare la finale che, ed è un peccato, sarà senza pubblico. Sarà ancora una finale scudetto contro Civitanova, l’ultima volta due anni fa hanno vinto loro, da mercoledì dobbiamo cercare di cambiare quel risultato. Se la prima gara è la più importante della serie? Si gioca al meglio delle cinque, tutte la partite sono importanti. È vero che la prima in casa per noi è importantissima e che vincere mercoledì per entrambe le squadre ha un valore, ma la serie è lunga e l’unica cosa certa è che per vincere lo scudetto bisogna vincerne tre”.

IL REGISTA TRAVICA - A chiudere Dragan Travica: “Sono felice, orgoglioso ed emozionato di far parte di questa finale scudetto, - sono le parole del palleggiatore croato della Sir - sono felice di aver conquistato la finale con questo gruppo, siamo riusciti a costruire uno spogliatoio solido ed unito nei momenti difficili e questa finale è il giusto premio. Credo sia una finale meritata da entrambe le squadre che hanno fatto un percorso lungo per arrivare a giocarsi il trofeo dimostrando costanza di rendimento e di aver fatto un buon lavoro. Sarà importante saper gestire bene le situazioni come squadra, in particolare saper gestire i momenti difficili che, contro un avversario come la Lube, ci saranno. Siamo arrivati all’atto finale di una stagione che non lascia di certo sensazioni positive senza il pubblico, che è parte più bella dello sport. Farne a meno è stato un problema che abbiamo dovuto affrontare e saper risolvere. Noi giocatori lo prendiamo come un momento di crescita individuale, ma speriamo di non doverlo più vivere”.