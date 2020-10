Volley, Superlega: numeri da paura per la Sir Safety Perugia, che ora aspetta Ravenna

La Sir Safety Conad Perugia si gode la vetta della classifica e il coach Heynen concede due giorni di riposo ai bianconeri, capaci di vincere tutte le prime sei gare di Superlega (con appena due set persi) e viaggiare così a punteggio pieno in classifica, a +1 su Civitanova. L'ultima perla ieri a Trento dove i 'Block Devils' hanno confermato grandi doti tecniche, una tenacia di ferro ed una compattezza di gruppo encomiabile.

“A Trento non abbiamo giocato al meglio delle nostre potenzialità - spiega il regista Dragan Travica, ma contro un avversario del genere credo sia normale. Lo sapevamo e siamo stati pazienti, ritrovando il nostro gioco dopo un primo set brutto. Nel quarto ci aspettavamo una grande battaglia, siamo stati lì a lottare, la differenza l’hanno fatta le piccole cose ed è andata bene a noi”. A fargle da eco Sebastian Solè: "Loro erano carichi - dice il centrale - sono sicuramente una delle squadre più forti del campionato ed eravamo fuori casa. Non era facile, ma abbiamo messo tutto quello che avevamo e siamo felici per la vittoria”. Tra i protagonisti di ieri anche Roberto Russo, gettato nella mischia da Heynen nel secondo set e utore di una ottima performance: “Sto bene, sto ormai recuperando dall’infortunio. Per me era importunate aiutare la squadra, ci sono riuscito e sono felice”.

I bianconeri potranno dunque respirare un po’, espellere le tossine accumulate e recuperare le tante energie spese in questo avvio di stagione (9 partite ufficiali praticamente in un mese considerando anche la Supercoppa) e si ritroveranno mercoledì mattina al PalaBarton per riprendere il lavoro dal punto di vista tecnico e cominciare a preparare il prossimo appuntamento in programma, il match casalingo di domenica prossima contro la Consar Ravenna valido per la settima giornata di Superlega.