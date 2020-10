Superlega, Perugia-Ravenna 3-0: il Covid non ferma la Sir Safety, che vince e resta in vetta

La Sir Safety Conad Perugia cala il settebello e resta in vetta alla classifica della Superlega di Volley nonostante la positività al Covid di due giocatori. Un altro successo pieno per i 'Block Devils' di coach Heynen (il settimo in altrettante giornate di campionato), che grazie al 3-0 rifilato oggi (domenica 25 ottobre) al PalaBarton restano così a +1 su Civitanova, capace a sua volta di battere 3-0 Milano.

Perugia-Ravenna 3-0 (25-18, 25-20, 26-24)

