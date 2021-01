Volley Superlega, Modena-Perugia 1-3: la Sir Safety resta in vetta da sola

Terzo successo di fila per la Sir Safety Conad Perugia, che stende Modena a domicilio (1-3 in rimonta) e resta da sola in vetta alla classifica della Superlega di Volley. Il successo ottenuto oggi al PalaPanini nella 20ª giornata consente infatti ai 'Block Devils' di tenere a distanza Civitanova (-3) e Trento (-8), rispettivamente vittoriose sui campi di Cisterna (0-3) e Vibo Valentia (0-3).

Modena-Perugia 0-3 (25-23, 21-25, 18-25, 21-25)

(a breve il servizio completo)