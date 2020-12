Natale di lavoro per la Sir Safety Perugia, Colaci guarda avanti: "Testa a Cisterna"

“Nel finale di secondo set ci siamo incastrati in una rotazione, ci siamo innervositi e questo nervosismo lo abbiamo poi accusato all’inizio del terzo parziale. Poi siamo stati bravi a rientrare, ma credo che in generale abbiamo pagato qualche errore di troppo”. Questa in sinsitesi l'analisi di Massimo Colaci dopo la sconfitta al tie-break incassata dalla Sir Safety Perugia nel match contro la Lube Civitanova, recupero della 10ª giornata e scontro al vertice della Superlega di Volley.

Ora però si guarda avanti in casa perugina, con un un Natale di lavoro per i 'Block Devils' attesi domenica (27 dicembre) dalla trasferta sul campo di Cisterna: “Il campionato va avanti - dice il libero bianconero, che con i compagni si allenerà anche il 25 dicembre -, la stagione è ancora molto lunga e la prossima è un’altra partita da vincere per noi e per la nostra classifica. Una da prendere con le molle, sicuramente complicata e dove la pressione sarà tutta su di noi”.