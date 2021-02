Volley: la Sir Safety Perugia a Civitanova per la rivincita e per il primato. E c'è la diretta in chiaro

Tra due giorni si torna in campo e non c'è tempo per i rimpianti in casa Sir Safety Perugia dopo il ko contro Civitanova nella finale della Coppa Italia di Volley giocata ieri a Bologna. La truppa di coach Heynen, capolista della Superlega e già rientrata in Umbria, si è messa subito al lavoro in palestra per preparare la partita di dopodomani (mercoledì 3 febbraio ore 18 con diretta tv in chiaro su Rai Sport) che vedrà i bianconeri far visita proprio alla Lube. L'occasione giusta dunque per una 'rivincita' ma soprattutto per chiudere con un turno di anticipo (è la penultima giornata di regular-season) il discorso per il primo posto, ora occupato da Perugia (che chiuderà poi in casa contro Monza) a +3 sui marchigiani.

AMARO IN BOCCA - Il weekend bolognese ha lasciato chiaramente l’amaro in bocca ad Atanasijevic e compagni, partiti con l’obiettivo di riportare a Perugia il trofeo. Il verdetto del taraflex tricolore è invece stato differente ma, al netto della comprensibile delusione di ieri sera e del fatto che in queste manifestazioni è il primo posto a contare, Perugia torna dalla Final Four di Coppa Italia anche con aspetti positivi, come la straordinaria prestazione in semifinale contro Trento o la reazione di ieri nel secondo set. Tutti aspetti che, superata l’amarezza per la sconfitta in finale, dovranno essere un punto di partenza per riprendere prontamente la strada giusta in vista del proseguo della stagione, ancora molto lunga e con altri trofei da giocare.

“Siamo ovviamente molto dispiaciuti per non aver conquistato la Coppa Italia - spiega nel 'day after' il centrale bianconero Fabio Ricci -. Era un nostro obiettivo, purtroppo il risultato del campo è stato un altro. Ma da Bologna ci portiamo anche delle cose positive, come la prestazione in semifinale, ed ora torniamo al lavoro con entusiasmo e tanta voglia, consapevoli di avere ancora altri obiettivi da provare a raggiungere in questa stagione. Mercoledì abbiamo subito un’altra occasione, ancora contro Civitanova, per un altro match molto importante in chiave classifica di Superlega. Dovremo essere bravi a recuperare prontamente energie fisiche e mentali ed andare a giocarcela a viso aperto per tornare alla vittoria”. Tutto pronto dunque per l'ennesimo capitolo di una saga che prima della Coppa Italia ha visto Civitanova battere Perugia nell'ultima finale scudettto ma poi cedere ai 'Block Devils' a inizio stagione in Supercoppa.